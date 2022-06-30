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فرصة لا تُعوّض.. 10 أسباب تدفعك لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة
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فرصة لا تُعوّض.. 10 أسباب تدفعك لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة

فرصة لا تُعوّض.. 10 أسباب تدفعك لاغتنام الأيام العشر من ذي الحجة
١١:٢٠:٢٩ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في أول أيام العشر من ذي الحجة، تلوح الفرص العظيمة والنفحات المباركة، وتتهيأ لمن وفقه الله تعالى لاقتناصها وانتهازها بالتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.

وورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لها عند الله فضل عظيم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: “ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر”.

وحتى يتسنى للمسلم اغتنام هذه الأيام المباركة، نذكر أهم عشرة أسباب تدفعه لأن يتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والطاعات والذكر والصوم والصدقة والأعمال الصالحة، وحسب ما ذكره بعض العلماء ونشره رواد مواقع التواصل، فإن أهم الأسباب التي تجعل المسلم يغتنم الأيام العشر من ذي الحجة، هي:

1 – معرفة الإنسان أن هذه هي خير أيام الدنيا.

2 – إيمانه بأن ثواب الطاعة فيها مضاعف.

3 – أن تعظيمها من تعظيم شعائر الله تعالى.

4 – أن الله تعالى أقسم بها لعظم قدرها وعلو مكانتها.

5 – إدراك أن فيها خير أيام السنة وهو يوم عرفة.

6 – الخوف من عدم إدراكها مرة أخرى.

7 – اغتنامها دليل من دلائل الإيمان ومن شأن المتاجرين مع الله.

8 – أنها الأيام المعلومات التي جمع الله فيها أمهات الأعمال الصالحة.

9 – قصر زمانها، حيث تستسهل معه الطاعة، ويخشى المسلم سرعة انقضائها، لأنها فقط 10 أيام.

10 – فرصة للتعود على الكثير من الطاعات، كإدراك صلاة الفريضة في أول وقتها، والمحافظة على السنن الرواتب، صلاة الليل والوتر، والصوم ، وختم القرآن فيها، الإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير.

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الأيام العشر من ذي الحجة حج بيت الله عشر ذي الحجة موسم الطاعات يوم عرفة

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