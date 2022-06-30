في أول أيام ذي الحجة.. أعلى مدن المملكة ارتفاعًا في درجات الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن درجات الحرارة المتوقعة – بمشيئة الله – على مختلف مناطق وأنحاء المملكة، حيث سجلت محافظات الإحساء وحفر الباطن والدمام بالمنطقة الشرقية، أعلى درجة حرارة لليوم بـ46 درجة.

كما سجلت كل من مكة المكرمة والرياض وادي الدواسر ورفحاء والخرج، درجة حرارة بلغت 43 درجة مئوية، في الوقت الذي سجلت فيه، بريدة وعرعر وسكاكا وشرورة 42 درجة مئوية.

فيما انخفضت درجات الحرارة في بعض المناطق، حيث سجلت محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير ومحافظة الوجة في تبوك،31 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق مع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان بما قد يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما نبه المركز إلى تكون سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة، متوقعًا أن تستمر الحالة حتى مساء اليوم.