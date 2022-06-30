تراجع معدل البطالة في المملكة إلى 10.1% خلال الربع الأول من 2022

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سجل معدل البطالة في المملكة تراجعًا إلى 10.1% خلال الربع الأول من العام 2022، من 11% في الربع الرابع من العام 2021، و 11.7% في الربع المناظر من العام الماضي، وفق ما أظهرته تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.4% ليصل إلى 50.1%، كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان بالمملكة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الرابع لعام 2021 ليصل إلى 45.1%.

وبالمقارنة بالعام الماضي، تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسة لمواطني المملكة، حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6%، ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3%، وبانخفاض معدل البطالة 1.6%.

فيما انخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة “للمواطنين والمقيمين” بمقدار 0.9% ليبلغ 6% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر بيان إحصاءات سوق العمل للربع الأول 2022 أن معدل البطالة في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة تراجع ليصل إلى 0.15% بانخفاض مقداره 9.0 نقطة مئوية بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 .

وتزامن هذا الانخفاض في معدل البطالة مع انخفاض في كل من معدل المشاركة بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ومعدل المشتغلين إلى

السكان بمقدار 7.0 نقطة مئوية. كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

هذه التغيرات انعكست مع الاتجاه المتزايد في معدل مشاركة قوة العمل والمشتغلين في آخر ثلاث سنوات.

بالنسبة الذكور في سن العمل الأساسي، والذين تبلغ أعمارهم 55 سنة فأكثر فقد تغيرت معدلاتهم في سوق العمل بشكل بسيط في الربع الأول من عام 2022 بالمقارنة بالربع السابق.