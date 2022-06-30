إعلانات كاذبة تتصدر شاشات هواتفنا

الإعلان المضلل هو أحد أشكال الإعلانات الكاذبة والتي تحتوي على معلومة خاطئة أو خادعة تضلل المتلقي، الحقيقة أن شاشات هواتفنا تعج بهذه الإعلانات الكاذبة عبر بعض متصدري شبكات التواصل الاجتماعي ممن يقومون بالترويج لسلع أو خدمات من واقع تجارب شخصية لتحفيز المتلقي على الدفع، ولكن هذه ليست سوى إعلانات مدفوعة من قبل التاجر أو مالك المنتج، وهذا المحتوى ليس إلا أحد أنواع التضليل.

التضليل في الإعلان لا يتوقف فقط عن عدم الإفصاح عن أن المحتوى إعلاني أو غير ذلك، بل يصل أحياناً إلى المبالغة في الوصف لمميزات ليست موجودة أو اختلاق قصص نجاح أداء هذا المنتج أو تمويه وعدم ذكر الخصائص بشكل صحيح أو نشر سعر غير صحيح وقد يصل التضليل أيضاً إلى آلية التسليم والوقت لوصول السلعة، وهذا ما حدث مسبقاً مع عدد كبير من الإعلانات المضللة، أشهرها عندما قام عدد من متصدري تلك الشبكات بالإعلان عن خدمات شخص يقوم ببيع هواتف ذكية وأجهزة لوحيه بأسعار أقل من سعر السوق، ليتفاجأ الكثير ممن سارعوا في ثقتهم بمحتوى المشاهير بتحويل الأموال، ليكتشفوا لاحقاً بأنهم كانوا عرضة لإعلان مضلل ولم يصلهم أي منتج وكذلك لم يستعيدوا أموالهم مما جعلهم يسلكون المسلك القانوني لاسترجاع ما دفعوه.

وزارة التجارة السعودية تحركت بدورها لمواكبة التطور السريع في المحتوى الإعلاني وتغير شكله من القنوات التقليدية إلى المحتوى الفردي، ونشرت ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، والذي يتضمن عدة اشتراطات منها الإفصاح بأن المحتوى المنشور هو إعلان بشكل مباشر، وأيضاً عدم تضمين أي ادعاءات قد تخدع المتسوق على أن يتضمن المحتوى الإعلاني بيانات أساسية منها اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال بالتاجر.

ولكن الحقيقة أن بعض المعلنين يحاولون التملص من بعض هذه الاشتراطات عبر عدة طرق ومنها التمويه بالإفصاح عن أنه محتوى إعلاني عبر استخدام رموز وصور معينة، وأيضاً بعضهم بدأ يسلك مسار آخر عبر تصوير تجارب حية لبعض منتجات البشرة مستخدماً مؤثرات مرئية (فلاتر) لإعطاء صورة غير حقيقية للمنتج.

وفي تحرك لاحق، سنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شرطا بأن يكون المعلن سعودي الجنسية أو من له ترخيص رسمي لنشر إعلان، وهذا الشرط أتى بعد أن قامت زائرة للمملكة بنشر إعلان مخالف لنظام مكافحة التدخين المعمول به، وتحرك الهيئة يأتي ضمن جهود تنظيم نشر المحتوى الإعلاني وتقنينه.

سمير الجنيد

@SamirJunaid