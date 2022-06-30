سبع عجاف.. 21 جريمة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين خلال 36 يومًا

تواصل – فريق التحرير

تواصل مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، سياساتها الممنهجة فى ارتكاب جرائم القمع والتنكيل وفرض الإتاوات على السكان في ظل معاناتهم المتكررة وانعدام فرص العمل أمام الآلاف منهم بمن فيهم الذين فقدوا رواتبهم.

سياسات البطش والإفقار

كشفت تقارير يمنية أن بطش المليشيات وإفقارها للشعب اليمني، دفع العديد من المواطنين اليمنيين إلى التخلص من حياتهم.

ورصدت التقارير وفاة 21 شخصًا بالتخلص من حياتهم خلال 36 يومًا نتيجة أعمال القمع وسياسات التجويع والإفقار الحوثية الممنهجة، وفق “الشرق الأوسط”.

وأجبرت المليشيات العديد من السكان من مختلف الأعمار على هذا السلوك هربًا من حدة الضغوط التي عصفت بهم منذ أكثر من سبع سنوات مضت من عمر انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن.

التنكيل وفرض الإتاوات على السكان

وسجلت محافظات إب وصنعاء العاصمة والبيضاء وتعز وعمران وغيرها من المدن الخاضعة لمليشيا الحوثي، خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية العديد من تلك الحالات في أوساط المدنيين من مختلف الأعمار، بسبب الأوضاع المعيشية وجرائم القمع والتنكيل وفرض الإتاوات على السكان في ظل معاناتهم وانعدام فرص العمل.

كان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أكد أن اليمن يحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية في نسبة حالات التخلص من الحياة لعام 2019، والتي وصلت إلى 580 حالة لكل 100 ألف مواطن.

ويأتي ذلك متوازيًا مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قبل أيام عن تعليقه الشهر الفائت جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن بسبب نقص التمويل.

وقال البرنامج في تقدير موقف لشهر مايو، إنه اضطر إلى تعليق جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن بسبب نقص التمويل، وأضاف، أنه لا مفر من قطع المساعدات الإضافية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تعبئة أموال إضافية بشكل عاجل. مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 40 في المائة خلال عام واحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

كان تقرير حقوقي، كشف عن أن جماعة الحوثي ارتكبت أكثر من 95 ألف جريمة وحالة انتهاك بحق سكان العاصمة اليمنية صنعاء منذ الاستيلاء عليها قبل سبع سنوات، ومنذ بدء الحرب المشتعلة في البلاد بين قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة وبين المليشيات المدعومة من إيران.