تنبيه متقدم.. “الأرصاد” لأهالي هذه المناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن حالة الطقس اليوم، مشيرًا إلى تكون سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل، تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث”.

3 – منطقة نجران، وتشمل ” شرورة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش”.

4 – منطقة جازان، وتشمل “أبو عريش واحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان”.

5 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح والحريق والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “رجال المع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والراك والفحمة”.

7 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والإحساء والعبيلة والعديد وحرض وخريص وذعبلوتن وسلوى”.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 8 صباحًا، تستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم.