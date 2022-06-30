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مفاوضات واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي تتعثر مجددًا

مفاوضات واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي تتعثر مجددًا
١٠:١٤:٥٤ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، عن انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حول الاتفاق النووي بشأن البرنامج الإيراني.

وقال مورا، إن المحادثات انتهت دون أن تفضي إلى جديد، متعهدًا بمواصلة العمل بجهد أكبر، لإحياء اتفاق رئيس، لمنع الانتشار ودعم الاستقرار الإقليمي، حسبما نقلت “العربية”.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن خيبة أمل واشنطن بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران، حول برنامجها النووي، وأضاف في بيان، أن المناقشات غير المباشرة في الدوحة انتهت، شاكرًا الاتحاد الأوروبي على ما قدّمه من جهود لتسهيل الأمور بين الأطراف.

واعتبر برايس أن إيران فشلت مرة أخرى في الاستجابة بشكل إيجابي لمبادرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي لم يتم إحراز أي تقدم، منوهًا عن أن بلاده كانت قد أعلنت استعدادها لإبرام وتنفيذ صفقة بسرعة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي بعد أشهر من المفاوضات.

وتعثرت المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي للمرة الثانية، بعد أن توقفت في مارس الماضي، بسبب إصرار إيران على شرط رفع اسم مليشيا “الحرس الثوري” من قوائم المنظمات الإرهابية، وتشديد الولايات المتحدة على رفض هذا الطلب.

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إنريكي مورا الاتفاق النووي البرنامج النووي الإيراني الخارجية الأمريكية المبعوث الأوروبي واشنطن وطهران

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