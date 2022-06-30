فوضى الأسلحة.. أمريكية تسقط قتيلة أمام رضيعها في نيويورك

تواصل – وكالات

في استمرار لمسلسل نزيف الأسلحة، قُتلت شابة أمريكية إثر إطلاق نار جديد في أحد شوارع مدينة نيويورك بعد إصابتها برصاصة قاتلة.

الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيًا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.

كانت تدفع عربة طفلها

وقالت “رويترز”، إن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت أمس الأربعاء.

ونُقلت الضحية إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها، بحسب قناة (إن.بي.سي-4).

وطالبت شرطة مدينة نيويورك السكان بتجنب المنطقة بسبب التحقيق.

مسلح يرتدي ملابس سوداء

وتعرضت المرأة لإطلاق نار مرة واحدة بعدما اقترب منها مسلح يرتدي ملابس سوداء من الخلف، وفق قناة إيه.بي.سي-7، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء، ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.

وارتفع إجمالي الجريمة في نيويورك، في الأشهر الأخيرة؛ حيث تزايد بنسبة 27.8 في المائة في مايو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويقف خلف هذا الارتفاع إلى حد كبير عمليات السرقة والسطو، وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة شرطة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.