الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
فوضى الأسلحة.. أمريكية تسقط قتيلة أمام رضيعها في نيويورك
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
تنبيه متقدم.. “الأرصاد” لأهالي هذه المناطق: أمطار ورياح مثيرة للأتربة حتى المساء
“حماية المستهلك” توضح تفاصيل مبادرتها للمنتجات الأقل سعرًا
تعليم الشرقية: إعلان نتائج الاختبارات عبر نظام نور في هذا الموعد
“الخثلان”: عشر ذي الحجة موسمٌ للتجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة

أحدث الأخبار

فوضى الأسلحة.. أمريكية تسقط قتيلة أمام رضيعها في نيويورك

فوضى الأسلحة.. أمريكية تسقط قتيلة أمام رضيعها في نيويورك
٠٩:٣٤:١٧ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات

في استمرار لمسلسل نزيف الأسلحة، قُتلت شابة أمريكية إثر إطلاق نار جديد في أحد شوارع مدينة نيويورك بعد إصابتها برصاصة قاتلة.

الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيًا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.

كانت تدفع عربة طفلها

وقالت “رويترز”، إن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع نيويورك أصيبت برصاصة في رأسها وقتلت أمس الأربعاء.

ونُقلت الضحية إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها، بحسب قناة (إن.بي.سي-4).

وطالبت شرطة مدينة نيويورك السكان بتجنب المنطقة بسبب التحقيق.

مسلح يرتدي ملابس سوداء

وتعرضت المرأة لإطلاق نار مرة واحدة بعدما اقترب منها مسلح يرتدي ملابس سوداء من الخلف، وفق قناة إيه.بي.سي-7، مضيفة أن طفلها الرضيع لم يصب بسوء، ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به حتى مساء الأربعاء.

وارتفع إجمالي الجريمة في نيويورك، في الأشهر الأخيرة؛ حيث تزايد بنسبة 27.8 في المائة في مايو 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويقف خلف هذا الارتفاع إلى حد كبير عمليات السرقة والسطو، وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة شرطة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.

الكلمات الدلالية:
الاسلحة في امريكا امريكا فوضي الاسلحة في امريكا نيويورك

مواد ذات صلة

المزيد
“الداخلية” تطالب “البلديات” بوقف انتهاكات “أبشر”

“الداخلية” تطالب “البلديات” بوقف انتهاكات “أبشر”

منذ 8 سنوات
أغلبهم نساء.. «التأمينات» تبحث عن 15 ألف مشترك لم يتسلموا مستحقاتهم

أغلبهم نساء.. «التأمينات» تبحث عن 15 ألف مشترك لم يتسلموا مستحقاتهم

منذ 7 سنوات
تمكن الجميع من معرفة خطورة السحب.. رادارات في مطارَيْ حائل والقيصومة

تمكن الجميع من معرفة خطورة السحب.. رادارات في مطارَيْ حائل والقيصومة

منذ 7 سنوات
مطالبات لـ«مراكز الحجامة» غير المرخصة بتصحيح أوضاعها خلال 6 أشهر

مطالبات لـ«مراكز الحجامة» غير المرخصة بتصحيح أوضاعها خلال 6 أشهر

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *