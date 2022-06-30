تعليم الشرقية: إعلان نتائج الاختبارات عبر نظام نور في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

هنأت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، الطلاب والطالبات على نجاحهم في الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام للعام الدراسي 1443، متمنية لهم إجازة سعيدة بعد أدائهم المتميز خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت – حسب “عكاظ”- أن الاختبارات سارت منذ اليوم الأول وفق ما تم الخطيط له، مؤكدة سرعة عمليات الرصد والمراجعة ورفع النتائج في نظام نور ليتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم.

وأكدت أنه بعد أداء 500 ألف طالب وطالبة بالمنطقة الشرقية في 2082 مدرسة حكومية وأهلية للاختبارات الحضورية، سيتم اليوم -بمشيئة الله- رفع نتائج اختبارات الفصل الدارسي الثالث للعام الحالي في نظام نور.

وفي وقت سابق من الأحد الماضي، بدأ 5 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام، أداء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل.

وأعلنت الإدارة التعليمية بجميع مناطق المملكة استعداداتها اللازمة، وسخّرت جميع إمكاناتها لرفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات، لضمان انطلاقة ناجحة، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة لأدائها بيسر وسهولة من خلال تشكيل فرق ميدانية إشرافية بقطاعي البنين والبنات؛ إضافة لمتابعة خطط سير الاختبارات وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات.