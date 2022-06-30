الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
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اقتصادية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
٠٩:٣٢:١٣ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، الموافق 30 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0210

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2190

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الجنيه الإسترليني 4.5746

وشهد أمس الأربعاء، تصاعد الدولار مقابل اليورو، حيث لجأ المستثمرون إلى العملة الخضراء، في ظل تراجع أسواق الأسهم العالمية والمخاوف من الركود.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.593% إلى 105.07، لكن ظل مؤشر الدولار دون أعلى مستوى له في عشر سنوات البالغ 105.79 الذي سجله قبل أسبوعين.

وهبط اليورو بنسبة بلغت 0.74% إلى 1.044 دولار، ومن المعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل للمرة الأولى في عشرة أعوام لتهدئة تضخمٍ متسارع.

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