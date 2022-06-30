احذر من “استسقاء الكلية”.. أهم الأعراض وكيفية العلاج

تواصل- فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة من استسقاء الكلية، وهو تورم إحدى الكليتين أو كلتيهما، ويحدث عندما لا يمكن تصريف البول من الكلية ويتراكم بداخلها.

وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف على “تويتر”، أن أعراض استسقاء الكلية يتمثل في:

البول المتكرر

آلام في الظهر

الغثيان أو القيء

الحمى

وشددت على ضروة علاج هذه الأعراض، إما بتناول الأدوية أو الذهاب إلى طبيب جراح.

استسقاء الكلية، هو حالة تحدث عادةً عندما تتضخم إحدى الكليتين نتيجة فشل تصريف البول بشكل صحيح من الكلية إلى المثانة. يؤثر هذا التضخم بشكل أكثر شيوعًا على كلية واحدة فقط، ولكنه قد يشمل كلا الكليتين. لا يُعد استسقاء الكلية مرضًا أوليًا، بل ينتج باعتباره حالة ثانوية ناتجة عن أمراض كامنة أخرى مثل انسداد السبيل البولي (أو بسبب وجود عائق فيه).

كانت وزارة الصحة، قدمت عددًا من النصائح للحجاج مرضى السكري، الذين سيؤدون المناسك هذا العام، وذلك من أجل الحفاظ عليهم من أي أعراض تهدد صحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر.

ونصحت وزارة الصحة مرضى السكري من الحجاج، بضرورة أن تحمل حقيبتهم هذه المحتويات:

أدوية كافية.

سجادة.

بطاقة تعريف بالمرض (نوع العلاج والجرعة).

كمامات.

مناديل.

جهاز قياس سكر.

معقم يدين.

حلوى (لتناولها عند انخفاض السكر).

كما نصحت الحجاج بـ 4 إجراءات احترازية لحمايتهم من أي عدوى فيروسية:

التباعد الجسدي.

ارتداء الكمامة.

تجنب المصافحة.

تعقيم اليدين وغسلهما.

كانت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد دعت جموع حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لحماية أنفسهم والآخرين.

وتستمر رئاسة شؤون الحرمين في تقديم الخدمات ورعاية الحجيج والمعتمرين من ضيوف الرحمن، ومؤخرًا، أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، برنامجًا لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.