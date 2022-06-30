“حماية المستهلك” توضح تفاصيل مبادرتها للمنتجات الأقل سعرًا

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جمعية حماية المستهلك، تفاصيل مبادرة قائمة المنتجات “صديق المستهلك”، من خلال إجابتها عن عدد من الاستفسارات، أعلنتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وأجابت “حماية المستهلك” عن سؤال حول قيمة الخصم قال: “هل تعني نسبة الخصم الواردة في قائمة منتجات صديق المستهلك مقدار الخصم على المنتج؟” بأن نسبة الخصم تبين مقدار الخصم على كامل القائمة، وليس المنتج الواحد، ويمكن معرفة مقدار الخصم على المنتج بالمقارنة بين متوسط أسعار هيئة الإحصاء وقائمة منتجات “صديق المستهلك”.

وورد سؤال آخر إلى الجمعية قال: “ماذا أفعل في حال وجدت اختلافًا بين سعر المنتج الموجود في قائمة منتجات صديق المستهلك والمتجر المشارك في المبادرة؟” بأن المنتجات تتوفر بالسعر المشار إليه لمدة 14 يومًا، منذ يوم 26 يونيو الجاري، وحتى يوم 7 يوليو المقبل، وتُحدّث القائمة شهريًا على موقع الجمعية الإلكتروني، وفي حال وجود اختلاف بين السعر في الفترة ما بين 26 يونيو حتى 9 يوليو يمكن للمستفيد تصوير سعر المنتج، وتحديد اسم الشركة والفرع، وإشعار الجمعية عبر مركز خدمة المستهلك.

فيما سأل متابع: “ماذا أفعل في حال وجدت منتجًا أقل سعرًا من الموجود في القائمة، أو وجدت المنتج بسعر أنسب في متجر آخر؟” بأن المبادرة تهدف إلى توفير أسعار مخفضة للسلع الغذائية في الأسواق المركزية المشاركة، وفي حال وجود منتج أقل سعرًا أو توفر المنتج في نقاط بيع أخرى بسعر مناسب فإن الجمعية تُوصي بشراء البديل الأنسب.

ودعت جمعية حماية المستهلك، المتابعين والمستفيدين إلى إبداء استفساراتهم ومقترحاتهم عبر مركز خدمة المستهلك من خلال الرابط: ( هنا ).