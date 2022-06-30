“الخثلان”: عشر ذي الحجة موسمٌ للتجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الخثلان: إن الأيام العشر من ذي الحجة، موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن تجار الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية كسب مزيد من الأرباح، وربما ما يربحونه في موسم يكون أكثر مما يربحونه في بقية أيام السنة، هكذا أيضًا تجار الآخرة الذين يتاجرون مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لهم مواسم تضاعف فيه الأجور والحسنات، ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي بين أيدينا، وهو عشر ذي الحجة.

وأضاف أن الله تعالى، لعظمة الأيام العشر الأول من ذي الحجة، أقسم بها حين قال: “والفجر وليال عشر”، والمراد بالليال العشر في قول جماهير المفسرين، هي عشر ذي الحجة، وأن الله تعالى لا يقسم بشئ من مخلوقاته إلا إذا كان عظيمًا، لأن الله عظيم ولا يقسم إلا بما هو عظيم، ما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانتها ومنزلتها، ويؤيد هذا قول النبي (صلى الله عليه وسلم): “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر”، قالوا: “يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله”، قال: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ”، وهذا يدل على أن العمل الصالح في هذه الأيام المباركة لا يعدله شئ.

وأشار إلى أنه ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في هذا الموسم، ويتقرب إلى الله سبحانه بكل ما هو عمل صالح، وذلك لقول بعض أهل العلم: “إن عشر ذي الحجة أفضل حتى من العشر الأواخر من رمضان، مؤكدين أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لكن ليال العشر الأواخر من رمضان أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر”.