الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني
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خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني

خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني
٠٧:٤٩:٥٥ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات خدمة التقديم على الوظائف الحكومية، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها أطلقت خدمة تقديم طلب الحصول على الدعم السكني، لاستهداف المواطن أو المواطنة للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني، والتحقق من أهلية المتقدم بناء على شروط الحصول على دعم سكني بشكل آلي لقبول أو رفض الطلب بشكل مباشر عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذلك من خلال عدة خطوات:

1 – سجل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني.

2 – أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ثم اضغط، “التحقق”.

3 – أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.

4 – بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة، “التقديم لطلب الدعم السكني”.

5 – اقرأ الشروط والأحكام، واختر الموافقة، ثم اضغط على “موافق”.

6 – أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

7 – إذا أكملت عملية التسجيل بالاستحقاق، سوف تظهر رسالة، ” تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني”.

* المتطلبات:

1 – تسجيل الدخول على بوابة سكني.

2 – للاطلاع على الشروط والتفاصيل اضغط هنا.

3 – للاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني اضغط هنا.

4 – المزيد من التفاصيل في: دليل استخدام الخدمة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “940”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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