الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
٠٧:٢٣:٢٧ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

ومع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، أوضح أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 40 كيلو متر في الساعة، وقد تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

كما توقع أن يرتفع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الرياح المثيرة للأتربة الرياض الغبار حالة الطقس نجران

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