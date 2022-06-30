الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هذا ما فعله غراب في زجاجة مياه بصحراء قاحلة
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منوعات

شاهد.. هذا ما فعله غراب في زجاجة مياه بصحراء قاحلة

شاهد.. هذا ما فعله غراب في زجاجة مياه بصحراء قاحلة
٠٣:٢٧:٤٤ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تجوب الطيور والحيوانات في البرية والصحاري القفار بحثاً عن قطرة مياه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لطائر الغراب، وجد زجاجة مياه مغلقة في صحراء قاحلة.

وحاول الغراب شرب قطرات مياه من الزجاجة، دون جدوى، فبدأ في النقر عليها بقوة بمنقاره مرة تلو المرة.

ومع المحاولات نجح الغراب في كسر غطاء الزجاجة، لتتساقط قطرات المياه ويبدأ في شرب المياه ويروي ظمأه في هذه الصحراء القاحلة.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقهم على المقطع، على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى على الإنسان وجميع المخلوقات، مصداقا لقوله تعالى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ}.

الكلمات الدلالية:
الصحاري القفار المياه صحراء قاحلة غراب قطرة مياه

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