رسميًا.. الإعلان عن خطة اشتراك خدمة «سناب+» المدفوعة

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قال الخبير التقني سالم الحربي إن تطبيق سناب شات أعلن رسمياً عن خطة اشتراكها (سناب+) المدفوعة.

وأضاف “أن سناب+ سيكون متاحا عند الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة والإمارات العربية المتحدة، بـ 3.99 دولار شهريًا. مايعادل 14 ريال”.

يذكر أن الخبير التقني سالم الحربي، أعلن في وقت سابق، أن تطبيق سناب شات يحذف تدريجيا حسابات المشاهير بالمملكة بشكل دائم، مضيفا أنه سيتم حذف حسابات المشاهير بشكل نهائي.

وأوضح أنه لا يزال الحذف للمشاهير مستمر في الأيام القادمة وراح يقولون السبب تطبيقات طرف ثالث في الغالب وما راح ترجع أبداً.

وتابع سالم الحربي: “أتمنى ما أحد يرد علي يقول يستاهلون أو ما عندهم محتوى لأنه ما يهمني، أنا مهتم بالتقنية وأخبار الحسابات الموقوفة وأسباب الإيقاف”.