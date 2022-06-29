الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هذا ما فعله غراب في زجاجة مياه بصحراء قاحلة
أسهل 6 طرق لتجنب انتفاخ البطن نهائيا
لمواطني الكويت وقطر.. خطوة أولى من «الاتحاد الأوروبي» للسفر بدون تأشيرة «شنغن»
رسميًا.. الإعلان عن خطة اشتراك خدمة «سناب+» المدفوعة
130 حاجا إلى المدينة المنورة.. طلائع حجاج الكويت تنطلق اليوم
أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا

دولي

أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا

أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا
٠٢:٢٨:٢٢ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل تبادل للأسرى مع روسيا، والتي وصفتها بأنها أكبر صفقة تبادل للأسرى منذ اندلاع الأزمة مع موسكو.

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية أن 144 جنديا أوكرانيا من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم، ضمن عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وقال بيان، جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على “تلغرام”: “إن هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الحرب”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

ووفقا للبيان فإنه من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن “آزوفستال”، من دون أن يحدد الجهاز متى وأين جرت عملية التبادل.

يذكر أن موسكو لم تعلق بعد على العملية، كما لم يتضح عدد الأسرى الروس الذين أطلق سراحهم في المقابل.

الكلمات الدلالية:
أسرى الحرب أوكرانيا الأسري الاوكران الأسري الروس تبادل أسرى روسيا موسكو

مواد ذات صلة

المزيد
«نتنياهو» يتحدث عن زوال الكيان الصهيوني

«نتنياهو» يتحدث عن زوال الكيان الصهيوني

منذ 5 سنوات
تفاصيل العثور على بقايا جثة فتاة داخل سفارة الفاتيكان في روما

تفاصيل العثور على بقايا جثة فتاة داخل سفارة الفاتيكان في روما

منذ 4 سنوات
فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران

فيديو صادم.. تأثير «⁧كورونا»⁩ على طالب في أحد شوارع ⁧إيران

منذ سنتين
«نظام الأسد» يشدد قبضته الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

«نظام الأسد» يشدد قبضته الأمنية على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *