أوكرانيا تكشف تفاصيل أكبر عملية تبادل للأسرى مع روسيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل تبادل للأسرى مع روسيا، والتي وصفتها بأنها أكبر صفقة تبادل للأسرى منذ اندلاع الأزمة مع موسكو.

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية أن 144 جنديا أوكرانيا من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم، ضمن عملية تبادل أسرى مع روسيا.

وقال بيان، جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على “تلغرام”: “إن هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء الحرب”، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

ووفقا للبيان فإنه من بين 144 جنديا أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن “آزوفستال”، من دون أن يحدد الجهاز متى وأين جرت عملية التبادل.

يذكر أن موسكو لم تعلق بعد على العملية، كما لم يتضح عدد الأسرى الروس الذين أطلق سراحهم في المقابل.