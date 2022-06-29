130 حاجا إلى المدينة المنورة.. طلائع حجاج الكويت تنطلق اليوم

تواصل ـ فريق التحرير:

تبدأ اليوم الخميس انطلاق أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مطار الكويت الدولي إلى الأراضي المقدسة.

وستكون وجهة الرحلة الجوية الأولى بإذن الله إلى المدينة المنورة عبر طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية وعلى متنها نحو 130 حاجا.

من جانبها؛ وطبقا لصحيفة “القبس” أتمت الاجهزة العاملة في المطار جهوزيتها لاستقبال الحجاج المغادرين الى بيت الله الحرام، لتذليل جميع العقبات بما يحقق انسيابية الحركة داخل اروقة المطار.

كما تم تخصيص 5 رحلات جوية متجهة الى المدينة المنورة، و16 رحلة متجهة الى جدة، حيث ستكون اولى الرحلات الجوية متجهة الى المدينة المنورة اليوم.