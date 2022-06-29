بوتين يفاجئ الجميع: ليس لدينا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو».. ولكن !!

تواصل – وكالات:

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجميع بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن روسيا ليس لديها مشكلة في انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وقال فلاديمير بوتين في تصريحات على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد، إن “استعدادات الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو”.

وبشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا للحلف، لفت بوتين إلى أن هذه العملية لن تزعج موسكو، وأن روسيا ليس لديها أي مشاكل مع السويد وفنلندا بحال انضمامهما للحلف، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف “استعدادت حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، لافتا إلى أن موسكو تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة واشنطن”.

وتابع فلاديمير بوتين “إن الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا “روسيا ستضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا”.

وعن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين إن الجيش الروسي يحقق أهدافه ولم يتغير أي شيء بخصوص الأهداف ولكن التكتيكات تحددها وزارة الدفاع، والجيش الروسي يقوم بحماية أهالي دونباس وحماية روسيا.