الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بوتين يفاجئ الجميع: ليس لدينا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو».. ولكن !!
7 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. تعرف عليها!
بـ 10 لغات عالمية.. استهداف 150 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة
ضبط 8 في الرياض و 7 بمكة المكرمة.. الشرطة تطيح بالمتلاعبين بالحجاج
«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يخلع قميصه ليحمي شقيقه الصغير من الشمس (صورة)
الصور تفضح أكذوبة إيران في صنع سلاح «ليزر» يسقط الطائرات

دولي

بوتين يفاجئ الجميع: ليس لدينا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو».. ولكن !!

بوتين يفاجئ الجميع: ليس لدينا مشكلة بانضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو».. ولكن !!
٠١:٣٦:٠٣ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجميع بعد تصريحاته التي أكد خلالها أن روسيا ليس لديها مشكلة في انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وقال فلاديمير بوتين في تصريحات على هامش القمة السادسة لبحر قزوين التي عقدت في عشق أباد، إن “استعدادات الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو”.

وبشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا للحلف، لفت بوتين إلى أن هذه العملية لن تزعج موسكو، وأن روسيا ليس لديها أي مشاكل مع السويد وفنلندا بحال انضمامهما للحلف، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف “استعدادت حلف الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو، لافتا إلى أن موسكو تعتبر أن الحلف أداة لتنفيذ سياسة واشنطن”.

وتابع فلاديمير بوتين “إن الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفا “روسيا ستضطر للرد في حال نشر قوات للناتو في السويد وفنلندا”.

وعن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين إن الجيش الروسي يحقق أهدافه ولم يتغير أي شيء بخصوص الأهداف ولكن التكتيكات تحددها وزارة الدفاع، والجيش الروسي يقوم بحماية أهالي دونباس وحماية روسيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا السويد الناتو بوتين فلاديمير بوتين فنلندا

مواد ذات صلة

المزيد
الجيش اليمني ينجح في تأمين شمال ‏وغرب حضرموت

الجيش اليمني ينجح في تأمين شمال ‏وغرب حضرموت

منذ 4 سنوات
بعد ارتفاع حالات أوميكرون.. مرض جديد يظهر في الكيان الصهيوني

بعد ارتفاع حالات أوميكرون.. مرض جديد يظهر في الكيان الصهيوني

منذ 6 أشهر
عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في ضربات جوية للتحالف بـ«حجة»

عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في ضربات جوية للتحالف بـ«حجة»

منذ 3 سنوات
استشهاد 12 فلسطينياً في غارتين صهيونيتين بقطاع غزة

استشهاد 12 فلسطينياً في غارتين صهيونيتين بقطاع غزة

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *