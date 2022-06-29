الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2120 دولار أمريكي، بانخفاض 0.56 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1608 يورو بارتفاع 0.23 %.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0210

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2190

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297