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الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
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اقتصادية

الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو

الجنيه الإسترليني ينخفض أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو
٠١:٥٤:١١ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة “يورو”.
فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2120 دولار أمريكي، بانخفاض 0.56 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1608 يورو بارتفاع 0.23 %.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9542

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0210

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2190

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الكلمات الدلالية:
اسعار العملات الجنيه الاسترليني الدولار اليورو

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