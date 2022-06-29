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مستشار عقاري يوضح مزايا نظام الوساطة العقارية ويحذر المخالفين (فيديو)
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محليات

مستشار عقاري يوضح مزايا نظام الوساطة العقارية ويحذر المخالفين (فيديو)

مستشار عقاري يوضح مزايا نظام الوساطة العقارية ويحذر المخالفين (فيديو)
٠٢:١٤:٤٠ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المستشار العقاري ماجد الحارثي، مساء أمس الأربعاء، إن نظام الوساطة العقارية سيقضي على مخالفات السوق العقاري، ويضبط سوق العقارات.

وأوضح الحارثي في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “أن العشوائية اليوم كبيرة في سوق العقارات، سواء التسويق أو الوسائط العقارية.

وتابع “هناك من يمتلكون تراخيص من وزارة التجارة فقط، وهناك من لديهم تراخيص بلدية وهناك من لا يمتلك تراخيص نهائياً”.

وأضاف الحارثي “في مواقع وحسابات السوشيال ميديا نرى خبير عقاري ومستشار عقاري كل هؤلاء لا بد أن يحصلون على تراخيص من الهيئة سواء في الاستشارات أو مجال التسويق”، مؤكدا “أنه لا بد من الحصول على ترخيص من الهيئة حتى يتم تقديم هذه الخدمة للمواطن”.

وختم ماجد الحارثي بقوله “من لم يمارس هذه المهنة دون أن يحصل على ترخيص سيعاقب بما نصت عليه المواد في نظام الوساطة العقارية”.

الكلمات الدلالية:
استثمار عقاري العقارات الوساطة العقارية سوق العقارات نظام الوساطة العقارية

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