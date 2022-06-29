علماء يعثرون على علاج للسرطان في شجرة «لاباتشو»

تواصل- وكالات:

اكتشف العلماء مركبا من لحاء شجرة برازيلية، يمكنه معالجة الخلايا السرطانية، المعروف بـ ابيضاض الدم النقوي الحاد، وذلك بعد تطوير تقنية جديدة.

ووفقاً لموقع “غوود نيوز” الكندي، كان العلماء قد اكتشفوا مركباً يتحكم في زيادة عدد الخلايا المصابة بالسرطان في لحاء شجرة اسمها “لاباتشو”، لكن المركب تبين أنه سام للخلايا الأخرى.

وقال معد الدراسة، البروفسور غونكالو برنارديس: “من المهم إيجاد استراتيجيات علاجية جديدة لسرطان ابيضاض الدم النقوي الحاد، فهناك الكثير من المركبات الطبيعية ذات القيمة الطبية التي لا يمكن استخدامها كعلاجات بسبب السمية والتأثيرات السلبية في الخلايا السليمة”.

وحسب الموقع فقد قام فريقه بتعديل المركب لوقاية الجسم من تأثيراته السلبية حتى وصوله إلى قلب الخلية السرطانية.