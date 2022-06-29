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7 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. تعرف عليها!
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7 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. تعرف عليها!

7 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. تعرف عليها!
٠١:٣٢:٤٠ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفضل الأعمال إلى الله هي الأعمال الصالحة في العشر الأوئل من شهر ذي الحجة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

وهناك العديد من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة:

الصيام:

كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والإثنين والخميس.

دعاء يوم عرفة:

قال صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وأفضل مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

الأضحية:

لقوله صلى الله عليه وسلم: “ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها -أي: فتوضع في ميزانه- وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفسًا”.

التهليل والتكبير والتحميد:

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ».

الأعمال الصالحة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”.

ذكر الله:

يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

صيام يوم عرفة:

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “صيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ”.

الكلمات الدلالية:
الأضحية الصيام عشر ذي الحجة يوم عرفة

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