«الراحمون يرحمهم الرحمن».. طفل يخلع قميصه ليحمي شقيقه الصغير من الشمس (صورة)

تواصل ـ فريق التحرير:

نطقت صورة التقطها مصور بأحد شوارع ولاية ورقلة جنوب الجزائر، بما لا تستطيعه الكلمات من تعبير؛ حيث قام طفل بنزعه قميصه عن جسده ليحمي رأس أخيه الصغير من حرارة الشمس المحرقة.

الصورة المتداولة بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ أظهرت قيام الطفل حذيفة بهذا العمل التطوعي الجميل من أجل حماية أخيه الصغير من ضربة شمس تصيبه؛ في ولاية ورقلة المعروفة بمناخ صحراوي جاف، ودرجات الحرارة مرتفعة تتجاوز 41 درجة.

وبرغم أن الصورة وثقت مشهد الأخوين من ظهرهما، إلا أن نشطاء جزائريين ومواطنين من ولاية ورقلة كشفوا أن الطفل وشقيقه هما حذيفة وعبد الرحمن

كما كشفوا أيضا أن ملتقط الصورة هو شاب اسمه يعقوب بزالة، عمره 28 سنة وينحدر من ولاية ورقلة.