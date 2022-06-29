ضبط 8 في الرياض و 7 بمكة المكرمة.. الشرطة تطيح بالمتلاعبين بالحجاج

تواصل- واس:

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على (7) أشخاص، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و(4) مقيمين من الجنسيات المالية والأفغانية والميانمارية والمصرية ومواطن، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الغير وتوفير حافلات نقل للمشاعر المقدسة وغرف فندقية وأضاحٍ للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وعلى الجانب الآخر، قبضت شرطة منطقة الرياض على (7) مقيمين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية لترويجهم لعمليات نقل حجاج بمركبات نقل خاص إلى مكة المكرمة، بغرض النصب والاحتيال، ومقيم من الجنسية المصرية يدير موقعًا غير مرخص بأحد أحياء الرياض للترويج لحملات حج وهمية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.