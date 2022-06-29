رسميًا.. أوكرانيا تعلن قطع العلاقات مع دولة عربية

تواصل- وكالات:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات مع سوريا إثر اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين.

و أعلنت سوريا، أمس الأربعاءالاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنتين من جانبٍ واحدٍ، واللتين تحظيان باعترافٍ من قبل روسيا.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، لوكالة الأنباء السورية “سانا”، “إنه تجسيدًا للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف المصدر: “إنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة”.