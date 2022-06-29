«الوطنية للخدمات الأمنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية – سيف – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مفتش سلامة.

المؤهلات والخبرات:

يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو دبلوم في السلامة أو – دورات NEBOSH و OSHA و IOSH.

يجب أن يكون لديك مجال خبرة ذي صلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المنصب.

المهارات:

تواصل ممتاز.

مهارات قوية في حل المشكلات والتنظيمية والشخصية.

القدرة على العمل المنتج بشكل فردي وفي بيئة جماعية.

الشعور بالحاجة الملحة لتحقيق الهدف.

يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).