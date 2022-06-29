الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«الوطنية للخدمات الأمنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
رسميًا.. أوكرانيا تعلن قطع العلاقات مع دولة عربية
حرائق ضخمة بمحافظة عراقية.. و13 فرقة من الدفاع المدني تكافح (فيديو)
5 خطوات للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا خدمات
وظائف شاغرة بشركة «علم» للعمل في عدة مدن
«الشورى» يطالب الغذاء والدواء بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية وتطوير «طمني»

فرص

«الوطنية للخدمات الأمنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«الوطنية للخدمات الأمنية» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
١٢:٢٠:٠٨ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية – سيف – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مفتش سلامة.

 

المؤهلات والخبرات:

يجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس أو دبلوم في السلامة أو – دورات NEBOSH و OSHA و IOSH.

يجب أن يكون لديك مجال خبرة ذي صلة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المنصب.

المهارات:

تواصل ممتاز.

مهارات قوية في حل المشكلات والتنظيمية والشخصية.

القدرة على العمل المنتج بشكل فردي وفي بيئة جماعية.

الشعور بالحاجة الملحة لتحقيق الهدف.

يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (تحدثا وكتابة).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يونيو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
السعودية خدمات أمنية فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
لحملة الثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الثانوية فأعلى.. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 6 أشهر
«التدريب التقني» تعلن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين

«التدريب التقني» تعلن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين

منذ 4 سنوات
غداً الخميس.. فتح باب القبول بالماجيستير التنفيذي في جامعة الملك خالد

غداً الخميس.. فتح باب القبول بالماجيستير التنفيذي في جامعة الملك خالد

منذ 5 سنوات
جمعية البر في طلعة التمياط  تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

جمعية البر في طلعة التمياط  تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

منذ سنة واحدة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *