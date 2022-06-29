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حرائق ضخمة بمحافظة عراقية.. و13 فرقة من الدفاع المدني تكافح (فيديو)
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حرائق ضخمة بمحافظة عراقية.. و13 فرقة من الدفاع المدني تكافح (فيديو)

حرائق ضخمة بمحافظة عراقية.. و13 فرقة من الدفاع المدني تكافح (فيديو)
١٢:٠٧:١٣ ص، الخميس، ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في غابات الموصل، في الجانب الأيسر من المدينة؛ فيما تكافح 13 فرقة من الدفاع المدني الحرائق المشتعلة.

وقال المصدر في حديث صحفي: إن “حريقا كبيرا اندلع، ، في غابات الموصل، والتي تقع في الجانب الأيسر من المدينة” من دون تبيان أسباب الحادث.

وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث في محاولة منها لاخماد النيران المشتعلة حاليا”.
وتابع: “السيارات الحوضية لبعض الدوائر الحكومية ومنها دائرة البلدية تساهم في عملية الاخماد”.

من جهته قال مسؤول إعلام الدفاع المدني المقدم سعد الجبوري: إن “فرق الدفاع المدني في نينوى أعلنت حالة الإنذار القصوى بعد حادث حريق غابات الموصل”، مبينا ان “هناك أكثر من 13 فرقة اطفاء في موقع الحادث بالإضافة إلى جهد البلدية والماء والمجاري”.

الكلمات الدلالية:
إخماد النيران الموصل حرائق الغابات فرق الدفاع

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