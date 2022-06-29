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محليات

«التعليم» تعلن بدء التسجيل للابتعاث لمرحلة البكالوريوس في عدة تخصصات

«التعليم» تعلن بدء التسجيل للابتعاث لمرحلة البكالوريوس في عدة تخصصات
١١:٢٧:٠٤ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم للابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، والتمريض، وطب القدم بجمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن التقديم على هذه التخصصات متاح من يوم الأربعاء 29 يونيو حتى يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة “سفير”: (هنا الرابط).​

وأكدت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪ أو (3.75 من 4)، وأن يكون حاصلاً في درجة الإيلتس على ٥.٥ على الأقل ولا يقل عن ٥ في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، وألا يزيد عمره على 22 سنة.

يأتي ذلك إضافةً إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلتي البكالوريوس في تخصصي التمريض، وطب القدم بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها.

وألا يزيد عمر المتقدم على 25 سنة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحسوبة (CBT).

الكلمات الدلالية:
الابتعاء البكالوريوس التعليم تخصصات طبية وزارة التعليم

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