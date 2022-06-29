بدولة عربية.. الإعدام لشرطي هتك عرض طفلة

تواصل- فريق التحرير:

أسدل القضاء العراقي، الستار على قضية شغلت الرأي العام وأثارت الغضب، بعد إقدام شرطي “أربعيني” على اغتصاب طفلة.

وفي حكم رادع قضت محكمة جنايات الرصافة، بإعدام مغتصب الطفلة في منطقة الحسينية.

وحسب بيان نشرته وسائل إعلام محلية فإن “المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969”.

وكانت الطفلة حوراء التي تبلغ من العمر 6 سنوات، تعرضت لحادثة اغتصاب من قبل أربعيني يعمل شرطياً، بعد اختطافها هي وشقيقها ذو الأربع سنوات في ديسمبر 2021.

وبحسب نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية فإن الجاني هو جار الطفلة الضحية، والذي تم اعتقاله بعد يومين من تنفيذ جريمته البشعة.

وكانت الطفلة حوراء دخلت المستشفى على إثر حادثة الاغتصاب التي تسببت في إلحاق أضرار صحية بالغة بعد تعرضها لنزف دموي حاد.