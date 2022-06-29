الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الناجي الوحيد من هجوم باريس.. فرنسا تحكم على صلاح عبدالسلام بالسجن مدى الحياة
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دولي

الناجي الوحيد من هجوم باريس.. فرنسا تحكم على صلاح عبدالسلام بالسجن مدى الحياة

الناجي الوحيد من هجوم باريس.. فرنسا تحكم على صلاح عبدالسلام بالسجن مدى الحياة
١١:٠٢:٥٣ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أصدرت محكمة فرنسية جنائية، حكما بالسجن مدى الحياة من دون أي إمكانية للإفراج المشروط، على صلاح عبد السلام العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة من المجموعة التي قتلت 130 شخصا في باريس، بهجوم بالأسلحة والقنابل في 13 نوفمبر 2015.

ودانت المحكمة عبد السلام بتهمتي الإرهاب والقتل.

والعقوبة هي الأشد صرامة في فرنسا التي ألغت عقوبة الإعدام عام 1981.

وهذا يعني أن عبد السلام البالغ من العمر 32 عاما سيقضي بقية حياته في السجن.

وكان عبد السلام وهو فرنسي مولود في بلجيكا، قد قال لمحكمة باريس خلال جلسة في سبتمبر: “لقد تخليت عن وظيفتي كي أصبح جنديا في داعش”.

واستغرقت المحاكمة، التي جرت في قاعة محكمة مصممة خصيصا في قصر العدل التاريخي في باريس، 9 أشهر، وشارك فيها أكثر من ألفي مُدع وما يزيد على 300 محام.

وأعلن “داعش” مسؤوليته عن الهجمات التي قتل فيها 130 شخصا وأصيب المئات، وحث أتباعه على شن هجمات في فرنسا بسبب مشاركتها في القتال ضد التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

الكلمات الدلالية:
ارهاب داعش صلاح عبدالسلام فرنسا

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