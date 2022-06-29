الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
5 خطوات للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا خدمات
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محليات

5 خطوات للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا خدمات

5 خطوات للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا خدمات
١١:٥٧:٠٢ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان نتائج الاختبارات للطلاب والطالبات، لهذا العام عبر تطبيق، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثالث، حيث أعلنت بعض المدارس عن النتائج.

ويتيح تطبيق توكلنا خدمات معرفة النتيجة النهائية بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور، من خلال الخطوات التالية بكل سهولة.

– فتح التطبيق

– الخدمات

– خدمات التعليم

– النتائج الدراسية

– تفعيل أبلغني عند تحديث النتائج

الكلمات الدلالية:
الاختبارات تطبيق توكلنا خدمات نتائج الطلاب نظام نور

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