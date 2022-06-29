وزارة الحج: رحلات بديلة ومقاعد إضافية وإصدار تأشيرات فورية لحجاج هذه الدول

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، إلى جانب إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنها في تواصل مستمر مع الحجاج، وذلك ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها ضيوف الرحمن مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الالكترونية المختصة بحجاج الخارج”.

وأوضحت:”يأتي هذا التحرك حرصا على التيسير وحل أي تحد يواجه ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لضمان حصول كل حاجة وحاج على فرصة أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام 1443هـ”.

وتابعت الوزارة، أنها ترحب وزارة الحج والعمرة بضيوف الرحمن الذين استكملوا إجراءاتهم عبر المنصة الإلكترونية وكذلك الذين وصلوا أرض المملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج لضمان تيسير وتسهيل وصولهم قبل أداء النسك، ومن ثم متابعة ورعاية جميع الحجاج أثناء موسم 1443هـ.