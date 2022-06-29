تعميم من «التعليم» بوقف شهادات الصف الثالث الثانوي

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميمًا عاجلًا إلى جميع إدارات التعليم، لإيقاف طباعة كشف الدرجات للصف الثالث الثانوي ابتداء من هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع نور الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة- حسب عكاظ- أن هذا القرار يأتي تحقيقا لتوجهات الوزارة للتحول الرقمي وأتمتة استخراج الوثائق و الشهادات الدراسية.

وأكدت في الوقت ذاته إلى الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني للصف الثالث الثانوي بدءا من هذا العام، مع إحالة المستفيدين الراغبين إلى خدمة (نتائجي) للحصول على النسخة الورقية.