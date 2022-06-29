نسيته جدته لساعات.. وفاة طفل داخل سيارة

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فارق طفل يبلغ من العمر 3 أعوام الحياة بعد أن نسيته جدته في يوم حار جدا في سيارتها لعدة ساعات تحت الشمس، في ولاية جورجيا الأمريكية.

وعثرت الشرطة على كندريك إنجرام جونيور، ميتا داخل سيارة دفع رباعي في موقف سيارات مطعم ويندي للوجبات السريعة على طريق بمدينة كولومبوس.

وكانت جدة الصبي قد اصطحبت إنجرام جونيور وأفراد أسرته بما في ذلك شقيقاته الـ3، وتوقفت لتناول الطعام في أحد مطاعم الوجبات السريعة، ثم عادت إلى المنزل حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ووفقا لصحيفة “مترو” البريطانية، قال مكتب إدارة المدينة في كولومبس، إن الصبي تُرك في مقعد الصف الثالث في سيارة نيسان رياضية لمدة ساعتين و45 دقيقة، فمات اختناقا.