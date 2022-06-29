تلاوة خاشعة.. أيمن نابلسي يؤم المصلين بعد اعتزال الغناء (فيديو جديد)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد للشاب الأردني أدهم نابلسي الذي أعلن قبل أشهر اعتزال الغناء والتوبة إلى الله، وهو يؤم المصلين في أحد المساجد.

وظهر “نابلسي” وهو يقرأ القرآن الكريم بخشوع في الصلاة، في مقطع مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المغردين الذين علق بعضهم بالقول :” سبحان الله.. من الغناء والمسارح إلى المساجد وإمامة المصلين”.

وأعلن الشاب الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء في الـ 20 من شهر ديسمبر الماضي، وذلك عبر فيديو نشره على حسابه في “فيسبوك”، قال فيه: “هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، والهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وبعد أسابيع من إعلان اعتزاله الغناء، فاجأ أدهم نابلسي الجميع بخطوة جديدة، إذ حذف أغانيه من قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولم يترك سوى مقطعي فيديو فقط، الأول عبارة عن أغنيته التي تحمل اسم أمي وطرحها منذ 11 شهرًا والآخر هو فيديو إعلانه اعتزال الغناء.

وتداول على يوتيوب طرح عدد من مقاطع الفيديو، التي سجّل بها أدهم النابلسي عددا من سور القرآن الكريم بصوته، منها سورة الكهف والشعراء ومريم والعنكبوت والزمر والبقرة.