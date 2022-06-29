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توجيه مهم من المرور لقائدي المركبات: يُمنع السير ليلاً في هذه الحالة
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محليات

توجيه مهم من المرور لقائدي المركبات: يُمنع السير ليلاً في هذه الحالة

توجيه مهم من المرور لقائدي المركبات: يُمنع السير ليلاً في هذه الحالة
٠٨:٤٧:٠٩ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية إضاءة أنوار المركبة، لاسيما أثناء القيادة ليلا، كما أكد المرور على أهمية العناية بإضاءة المركبة وصيانتها باستمرار.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعتبر أنوار المركبة من أهم عناصر السلامة المرورية لقائد المركبة ومستخدمي الطريق”.

وحذرت الإدارة العامة للمرور قائلة:  “يمنع السير ليلا دون إضاءة أنوار المركبة”.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية.

وحذرت على حسابها في “تويتر”، من تعمد البعض تعريض أنفسهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية، وذلك بسبب السرعة بين المركبات والتي تُربك مستخدمي الطريق وقائدي المركبات.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها حدوث 4 كوارث، وهي:

1 – مخالفة الأنظمة المرورية.

2 – زيادة صعوبة التحكم في المركبة.

3 – رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

4 – تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.

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