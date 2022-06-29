تنويه من سفارة المملكة في القاهرة: إغلاق مؤقت 3 أيام

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر، تنويهًا بإغلاق السفارة بشكل مؤقت يوم غد الخميس الموافق 30 يونيو 2022م، تزامنًا مع عطلة الحكومة المصرية.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها تود التنويه على أنها ستكون في عطلة رسمية يوم غدٍ، الخميس الموافق 30 يونيو 2022م، تزامناً مع عطلة الحكومة المصرية.

وأكدت السفارة في بيانها، على أن يُستأنف العمل -بإذن الله- تعالى يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022م الموافق ٤ ذي الحجة ١٤٤٣هـ.

ونوهت السفارة إلى أنه في حالات الطورئ يمكنكم الاتصال على الرقم التالي: 01145331197