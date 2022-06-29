الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«غرفة الرياض» تعلن حاجتها لموظفين .. رابط التقديم
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فرص

«غرفة الرياض» تعلن حاجتها لموظفين .. رابط التقديم

«غرفة الرياض» تعلن حاجتها لموظفين .. رابط التقديم
٠٨:٥٦:٥٩ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

  • مهندس معماري

  • مهندسة تصميم داخلي

  • التسويق العقاري

  • مصممة جرافيك

نبذه عن غرفة الرياض:

– صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض، وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

للاطلاع على المهام و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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الرياض غرفة الرياض فرص عمل وظائف شاغرة

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