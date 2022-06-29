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ثقافية

«عشر ذي الحجة أفضل الأيام» .. كيف تستعد لموسم الطاعات؟

«عشر ذي الحجة أفضل الأيام» .. كيف تستعد لموسم الطاعات؟
٠٨:١٢:٤٧ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن أفضل الأعمال إلى الله هي الأعمال الصالحة في العشر الأوئل من شهر ذي الحجة.

وقال الخضير عبر تسجيل صوتي بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ جاء فيه: يسن صيام تسع ذي الحجة وآكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: “ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

وأضاف الخضير: والصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، والصوم منها.

وأضاف: وعن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة.

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أفضل الأيام عبدالله الخضير عشر ذي الحجة موسم الطاعات

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