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بعد توقف 15 عامًا.. التعليم تعلن موعد اختبارات الدور الثاني
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محليات

بعد توقف 15 عامًا.. التعليم تعلن موعد اختبارات الدور الثاني

بعد توقف 15 عامًا.. التعليم تعلن موعد اختبارات الدور الثاني
٠٧:٤٣:٠٩ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

 

يودع طلاب المملكة غدًا الخميس، أطول عام دراسي لمراحل التعليم العام، بعد تطبيق نظام الثلاث فصول.

فيما تستعد وزارة التعليم لإعادة سيناريو اختبارات الدور الثاني، بعد نهاية العام الدراسي، الذي توقف لأكثر من 15 عاماً.

وأعادت الوزارة- حسب عكاظ- اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات للمكملين إلى ما بعد بدء الإجازة الصيفية، حيث سيؤدي الطلاب والطالبات الاختبارات بعد انتهاء العام الدراسي رسمياً.

ويأتي ذلك على خلاف العادة خلال السنوات الماضية، التي كانت تعقب اختبارات نهاية العام مباشرة، وقبل تمتع الطلاب والطالبات بالإجازة الصيفية.

وحددت الوزارة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة موعداً لبدء اختبارات الدور الثاني لطلاب وطالبات الثانوية العامة، المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 1443.

وتستمر الاختبارات حتى يوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة، على أن يكون الاختبار على مستوى إدارة التعليم من خلال لجان سيتم تكليفها لتنفيذ الاختبارات؛ نظراً لانتهاء أعمال المدراس رسمياً خلال الإجازة الصيفية.

الكلمات الدلالية:
اختبارات التعليم الطلاب الفصل الثاني

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