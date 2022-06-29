عاجل.. مرصد تمير: ثبوت رؤية الهلال وغدًا أول أيام شهر ذي الحجة

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أعلن مرصد مرصد تمير، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، واليوم الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة بمشيئة الله.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت، في بيان لها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء لهذا العام 1443هـ.

وشهدت المراصد الفلكية بجميع مناطق المملكة استعدادات مكثفة منذ وقت مبكر، لرصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.