20 شخصا يفارقون الحياة عطشا في صحراء ليبيا

تواصل ـ فريق التحرير:

فارق 20 مهاجرا الحياة عطشا فوق الرمال الحارة بالصحراء الليبية بالقرب من دولة تشاد بعد أن ضلوا طريقهم.

أعلنت خدمة الإسعاف الليبية، اليوم الأربعاء، العثور على المهاجرين، وعرضت صورا للجثث وهي ممددة حول شاحنة صغيرة سوداء على الرمال؛ وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على انقطاع الاتصال بهم.

وقد تم العثور عليهم عندما شاهدهم سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء، فرأى الجثث مشتتة فوق الرمال، فتم انتشالها أمس الثلاثاء على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب غربي الكفرة و120 كيلومترا من الحدود مع تشاد.

فيما أعربت الإسعاف الليبية أن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يوما لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 يونيو، بحسب ما نقلت رويترز.