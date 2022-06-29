الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

20 شخصا يفارقون الحياة عطشا في صحراء ليبيا
بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى
الرشيد: تحديث الواتساب الجديد يحتوي على بعض المشاكل.. لا تحدثوا وانتظروا
عاجل.. مرصد تمير: ثبوت رؤية الهلال وغدًا أول أيام شهر ذي الحجة
تنبيه عاجل من السفارة البريطانية للطلاب الراغبين في الحصول على تأشيرة
استعدادات مبكرة في مرصد تمير لتحري هلال شهر ذي الحجة (فيديو)

دولي

20 شخصا يفارقون الحياة عطشا في صحراء ليبيا

20 شخصا يفارقون الحياة عطشا في صحراء ليبيا
٠٧:٣٢:٥٦ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

فارق 20 مهاجرا الحياة عطشا فوق الرمال الحارة بالصحراء الليبية بالقرب من دولة تشاد بعد أن ضلوا طريقهم.

أعلنت خدمة الإسعاف الليبية، اليوم الأربعاء، العثور على المهاجرين، وعرضت صورا للجثث وهي ممددة حول شاحنة صغيرة سوداء على الرمال؛ وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على انقطاع الاتصال بهم.

وقد تم العثور عليهم عندما شاهدهم سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء، فرأى الجثث مشتتة فوق الرمال، فتم انتشالها أمس الثلاثاء على بعد نحو 320 كيلومترا جنوب غربي الكفرة و120 كيلومترا من الحدود مع تشاد.

فيما أعربت الإسعاف الليبية أن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يوما لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 يونيو، بحسب ما نقلت رويترز.

الكلمات الدلالية:
السفر عبر الصحراء صحراء ليبيا مهاجر غير شرعي يموتون عطشا

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. السيول تبتلع العشرات في مقدونيا وباكستان

بالفيديو.. السيول تبتلع العشرات في مقدونيا وباكستان

منذ 6 سنوات
مسلحون يفجرون مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس

مسلحون يفجرون مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس

منذ 4 سنوات
نجاة زعيم القاعدة في جزيرة العرب” أنور العولقي من غارة أمريكية باليمن

نجاة زعيم القاعدة في جزيرة العرب” أنور العولقي من غارة أمريكية باليمن

منذ 11 سنة
مقتل 37 من مليشيا الأسد ومرتزقة النجباء العراقية في «حلب»

مقتل 37 من مليشيا الأسد ومرتزقة النجباء العراقية في «حلب»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *