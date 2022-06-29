اصطدام صهريج محمل بالوقود بشاحنة على الدائري السابع بالكويت.. شاهد ما حدث

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، فيديو يوثق حادث على طريق الدائري السابع بين شاحنة وقود “صهريج” وبين شاحنة نقل.

وأوضح الفيديو انقلاب الشاحنتين على الطريق، بينما ظهر تسرب الوقود من الصهريج ما يشكل خطورة على الجميع إذا حدث اشتعال نار.

وظهرت مركبات الشرطة متوقفة على بعد خطوات من الحادث لحين حضور رجال الحماية المدنية للسيطرة على الوقود.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، أدى الحادث إلى إصابة سائقي الآليتين، حيث ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه تم توجيه فرقة إطفاء من مركز المواد الخطرة، وتبين وجود إصابتين وتسرب ديزل من الصهريج.

وأضافت أنه تمت السيطرة على التسرب وتأمين الموقع إلى حين إزاحة الآليتين عن الطريق.