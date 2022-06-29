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بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى
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بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. تعرف على موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى
٠٧:٢٤:٥٤ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم في المملكة.

وبعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، يكون الوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو وعيد الأضحى يوافق يوم السبت 9 يوليو، بمشيئة الله.

وكان مرصد تمير، قد أعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، واليوم الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة بمشيئة الله.

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