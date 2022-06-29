تنبيه عاجل من السفارة البريطانية للطلاب الراغبين في الحصول على تأشيرة

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت السفارة البريطانية في المملكة، تنبيهًا هامًا للطلاب الراغبين في الحصول على تأشيرة، بالتقديم في أقرب وقت ممكن.

وشددت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن القرارات تستغرق 5 أسابيع للمعالجة.

وأوضحت :” نتلقى عدد كبير من الطلبات في أغسطس ، لذا يجب أن تبدأ في إعداد وتقديم طلبك من الآن”.

وبيّنت السفارة، أنه إذا كنت تنتظر الرقم المرجعي لـ CAS ، فيمكن تحضير المستندات الداعمة في غضون ذلك.

وعن الطلبات، أشارت إلى أن طالب التأشيرة يحتاج إلى توفير، جواز السفر، والرقم المرجعي لتأكيد القبول للدراسات (CAS) اعتمادًا على ظروفك الشخصية والمكان الذي تقدم منه.

كما أوضحت أن الطالب ، قد تحتاج أيضًا إلى إثبات إجادة اللغة الإنجليزية. مضيفة :” قد يكون هذا اختبار IELTS (يتم قبول الاختبارات الأخرى أيضًا) دليل على أنه يمكنك دفع رسوم الدورة التدريبية الخاصة بك والتكاليف لمدة عام دراسي واحد.

وأشارت السفارة إلى أن المبلغ سيعتمد على ظروفك الشخصية، وكذلك ستحتاج إلى موافقة من أحد الوالدين أو الوصي إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا، بالإضافة إلى نسخ من شهاداتك الدراسية، وشهادة ATAS (تعتمد على البرنامج الدراسي).