الرشيد: تحديث الواتساب الجديد يحتوي على بعض المشاكل.. لا تحدثوا وانتظروا

تواصل – فريق التحرير:

قال الخبير والمتخصص في الشأن التقني عبدالعزيز الرشيد إن تحديث تطبيق التراسل الفوري الواتساب يحتوي على بعض المشاكل.

ونصح الرشيد، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جميع المستخدمين بعدم تحديث التطبيق حاليا.

وتابع عبد العزيز الرشيد “لا تحدثوا تطبيق واتساب حاليا بسبب مشاكل في التحديث.. وانتظروا”.

يذكر أن تطبيق واتساب، أعلن في وقت سابق، طرح المزيد من عناصر التحكم في الخصوصية لإعدادات صورة الملف الشخصي، والحالة، وآخر ظهور، وذلك ضمن مزايا جديدة تستهدف التسهيل على المستخدمين.

ويمكن للمستخدم، فقط حظر هذه الإعدادات للجميع أو جهات الاتصال الخاصة بك أو لا أحد، ولكن التحديث الجديد يقدم خيار “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” الذي يوفر تحكماً أكثر دقة.

ووفقا لخبراء التقنية، تمثل حالة “آخر ظهور” خطراً خاصاً على الخصوصية، حيث تشير إلى آخر مرة قام فيها شخص ما بفحص التطبيق. ويوفر ذلك طريقة لمعرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون أحد جهات الاتصال قد رأى رسالتك حتى إذا كان قد تم إيقاف تشغيل إيصالات القراءة، حيث تتيح الميزة الجديدة إيقاف تشغيل هذه الميزة لبعض الأشخاص، بينما تحظر أيضاً صورة الملف الشخصي وحالة المستخدمين الفرديين.

وفي حالة القيام بتقييد حالة آخر ظهور لك لأشخاص معينين، فستلاحظ أنك لن تتمكن من رؤية حالة آخر ظهور لهم أيضاً، كما يمكن ضبط الإعدادات الجديدة من خلال التالي:

– عبر قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا

– الانتقال إلى الحساب

– ضبط إعدادات الخصوصية.