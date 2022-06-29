الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بيان قمة الناتو: روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم
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بيان قمة الناتو: روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم

بيان قمة الناتو: روسيا أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم
٠٤:٣٤:٣٢ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أعمالها ببيان أكدت فيه، أن روسيا هي أكبر تهديد مباشر يواجهه الحلف والعالم، وأنها ستواصل دعم أوكرانيا حتى تسترد سيادتها كاملة غير منقوصة.

وأدان البيان استمرار عدوان موسكو على كييف، مؤكدًا أن روسيا مسؤولة عن الكارثة الإنسانية وأزمة الغذاء والطاقة، لافتًا إلى أن روسيا هي التهديد الأكبر للحلف وسلامته واستقراره.

وأكد البيان أن الحلف اعتمد حزمة مساعدات لأوكرانيا تشمل تأمين المعدات العسكرية وأنظمة دفاع جوي، وأن قادة الحلف وافقوا على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو، مع اتفاق على زيادة تمويل الناتو بما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي لكل دولة.

كما وافق قادة الحلف، على التصور الاستراتيجي الجديد للناتو واعتبار روسيا أكبر تهديد لنا، وأنهم قرروا دعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوين في الحلف.

كما قرر أعضاء الحلف، زيادة الإنفاق الدفاعي وإعادة تموضع القوات والمعدات، مع التأكيد على دعم نظم الردع للتأقلم مع الواقع الأمني الجديد في أوروبا.

وأشار البيان إلى أن الحلف، هو كيان دفاعي لا يهدد أحد، وأنه سيقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات لتحديث نظامها الدفاعي، مطالبًا روسيا بوقف الحرب والانسحاب من أوكرانيا حالًا وبشكل عاجل.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا السويد حلف الناتو روسيا فنلندا قمة الناتو

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