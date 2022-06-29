الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لهذا السبب.. مرور جازان يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر
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لهذا السبب.. مرور جازان يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر

لهذا السبب.. مرور جازان يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر
٠٤:٢٠:١١ م، الأربعاء، ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت إدارة مرور منطقة جازان، جميع قائدي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة وتوخي الحذر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه على قائدي السيارت على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لانخفاض الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وأكدت أنها تتمنى للجميع السلامة، مشيرة إلى أن المرور السري متواجد على الطرقات، وأنه يُراقب ويتواصل بكفاءة من أجل سلامة الجميع.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في الاستمرار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية.

ونبّه المركز من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بسحب رعدية على منطقة جازان اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد المسارحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد والدرب وفرسان”، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

الكلمات الدلالية:
الغبار المرور جازان حالة الطقس رياح وأتربة قائدي المركبات

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